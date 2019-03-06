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Новости

9:57

Краснодарский суд постановил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски

Суд в Краснодаре постановил заблокировать несколько клипов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) – «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», сообщает «Правозащита Открытки».

Об этом представители рэпера узнали на заседании Таганского суда Москвы по иску Хаски о блокировке клипа «Иуда» на YouTube. Ответчики – МВД и Роскомнадзор.

В решении Советского суда Краснодара указано, что содержание клипов «Поэма о Родине» и «Иуда» проверяли по заявлению прокурора и нашли в них изображения курящих людей и сцены насилия. Клипы «Пуля-дура» и «Пироман 17» нашли в ходе мониторинга. Содержимое клипов, где встречаются половые контакты, поджоги и прочее, может вызвать у несовершеннолетних интерес к убийствам, курению, разврату, ругательствам, считает суд.

Хаски столкнулся с проблемами в конце 2018 года, во время волны отмены концертов популярных у молодежи исполнителей. В Краснодаре 21 ноября его концерт сорвали правоохранители, требуя от организаторов подписать предостережение прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности. После того, как рэпер на улице взобрался на крышу автомобиля и начал исполнять свои треки, его арестовали, и он четыре дня просидел в спецприемнике.

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12:34    
10.20 Считаю, что лучше отправлять их не на нары , а в психушку, и заколоть там до уровня растений. Процесс будет короткий, т.к. они уже сами далеко ушли от культурного человеческого уровня.

10:20    
Большинство рэперов давно пора уже отправлять на нары за развращение россиян, пропаганду чуждых людям взглядов и действий! Реально они ведут гибридную войну на уничтожение России и её народов! Власть бездействует совершенно! Позор!

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