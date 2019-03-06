ЗакС хочет обязать губернатора отчитываться о реализации бюджета и "Стратегии 2035"

Губернатора Петербурга обяжут представлять Законодательному собранию бюджет, отчитываться о его расходовании и ежегодно докладывать депутатам о реализации «Стратегии 2035». Соответствующие изменения в городской Устав ЗакС принял во втором чтении 6 марта.

В пояснительной записке к документу говорится, что проектом закона предлагается привести Устав Санкт-Петербурга в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2017 года N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения в Устав были внесены в ЗакС 20 февраля 2018 года. Первое чтение законопроект прошел 11 сентября 2018 года, когда городом управлял еще Георгий Полтавченко.

«Стратегия 2035» - разработанная городским правительством стратегия социально-экономического развития Петербурга до 2035 года. Документ неоднократно критиковали депутаты Заксобрания.

Сергей Еремеев

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