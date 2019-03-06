ГУДП "Центр" выплатит петербуржцу полмиллиона рублей за падение на гололеде

Петербуржец взыскал с ГУДП «Центр» 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за падения на гололеде в центре города, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Истец указал, что в конце декабря 2017 года подскользнулся на тротуаре 5-й Красноармейской улицы и получил травму. Он просил взыскать с ГУДП «Центр» 700 тысяч рублей. Прокуратура поддержала исковое заявление, установив факт ненадлежащей уборки тротуара на этом участке, что и привело к травме истца.

Василеостровский суд постановил взыскать в пользу истца 500 тысяч рублей. ГУДП «Центр» подал апелляционную жалобу, но Горсуд признал решение суда первой инстанции законным. Теперь решение о выплате вступило в законную силу.