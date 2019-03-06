Депутат Плетнева о геях: Лечить надо

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в эфире «Первого канала» заявила, что считает необходимым лечить людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Заявление прозвучало в программе «Познер».

В пример она привела композитора Петра Чайковского, о гомосексуальности которого ходят слухи. «Но он [Чайковский] это скрывал, стеснялся... А за что наказывать? Лечить надо», - сказала Плетнева.

Также Плетнева заявила, что ВИЧ передается исключительно половым путем, потому что «у нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало и ответственности никто не несет».

В 2013 году в России появилась ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). За ее нарушение предусмотрен штраф от 5 до 100 тысяч рублей.