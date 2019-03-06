Божену Рынску госпитализировали на фоне смерти Игоря Малашенко

Вдова журналиста и политолога Божена Рынска госпитализирована после возвращения в Москву из Испании, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственницу Рынски Нину Костикову.

«Да, Божена в больнице. С ней работают хорошие врачи. Самочувствие не очень хорошее. Надеемся, что высокая квалификация врачей приведёт её в лучшее состояние», - сказала Костикова.

По ее словам, Рынска после смерти мужа находится «в состоянии жесточайшей депрессии». В Испании, прилетев туда после обнаружения тела Малашенко, Рынска обращалась в госпиталь и провела один день под надзором врачей.

Малашенко, бывшего гендиректора и сооснователя НТВ, обнаружили мертвым в Испании 25 февраля. Политологу было 64 года. Полиция Испании не нашла следов насильственной смерти. Тело Малашенко доставят в Москву примерно через две недели, после полной токсикологической экспертизы.