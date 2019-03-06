Главу карельского "Мемориала" Дмитриева оставили в СИЗО до июня

Петрозаводский горсуд продлил срок ареста главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву на три месяца, до 25 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

По словам Ануфриева, в качестве свидетелей в суд вызвали невролога и гинеколога. Комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Дмитриева отклонений, добавил адвокат.

Историка обвиняют в сексуальном надругательстве над приемной дочерью. До этого ему вменяли хранение на компьютере обнаженных снимков девочки. Экспертиза не признала эти снимки порнографическими.

Дмитриев был оправдан судом Петрозаводска, но 14 июня Верховный суд Карелии вдруг приговор отменил. Вскоре историка задержали. По новой статье ч. 4 п. «б» ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) ему грозит 20 лет лишения свободы.

И сам Дмитриев, и его соратники уверены, что его могут преследовать из-за работы в правозащитном центре «Мемориал», где историк занимался восстановлением памяти о жертвах политических репрессий в СССР.