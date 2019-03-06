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Новости

14:21

Беглов пообещал "отчислять чиновников" за бюрократические проволочки

Врио губернатора Алекcандр Беглов пообещал наказывать чиновников за бюрократические проволочки, сообщили в Смольном.

Об этом Беглов заявил во время объезда Кировского района. В том числе врио губернатора осмотрел новое здание детского сада с бассейном на Канонерском острове. Построить его АО «Западный скоростной диаметр» должно было еще в конце 2017 года и передать городу, но до сих пор объект не ввели в эксплуатацию: превышен допустимый уровень шумана прогулочных площадках из-за проходящего рядом ЗСД. После того, как установили новые шумозащитные экране, территорию игровых площадок детского сада признали соответствующей нормам.

Беглов подчеркнул, что детский сад необходимо открыть к 1 сентября. Он также заявил, что если «бумаги будут отлеживаться в столах», то он будет «отчислять чиновников».

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15:03    
Отчислить можно студента за неуспеваемость, а чиновников увольняют.
Совершаевой надо срочно отправлять врио на курсы ораторского мастерства, а то он говорит так, что его не понять.

14:47    
ТИПА ЦАРЁК из бакы

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