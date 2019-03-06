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15:12

Первые торги по программе «Рубль за метр» в Петербурге перенесли на II квартал 2019 года

Первые торги по программе «Рубль за метр» в Петербурге ориентировочно должны пройти во II квартале 2019 года. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

В ведомстве не уточнили причины переноса сроков по проведению торгов. При этом, в комитете пояснили, что в настоящий момент для каждого из объектов проводят индивидуальные мероприятия по вовлечению в программу. Например, «Дачу Н.М. Кочкина» переводят из жилого фонда в нежилой – в программе могут участвовать только объекты нежилой недвижимости. Торги проведут после завершения всех необходимых мероприятий.

По информации ведомства, список первоочередных зданий для проведения торгов остался прежним. Это «Дом Ф.И. Челищева», «Дача Н.М. Кочкина», «Павильон Царский вокзал», «Загородный дом Л.А. Змигродского», «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» и «Оранжерея» дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача».

По программе «Рубль за метр» инвестор должен провести за свой счет реставрацию и восстановление здания, а после могут арендовать его по ставке 1 кв.м за 1 рубль. В прошлом году комитет имущественных отношений планировал провести первые торги по программе до конца 2018 года. Ранее 6 марта комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщил об обрушении части фасада «Дачи Н.М. Кочкина». До этого в здании уже происходили обрушения.

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