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16:17

Город закупает новые вагоны для "зеленой" ветки за 3,4 млрд рублей

Смольный закупает новые 36 вагонов метрополитена, из которых "сложатся" восемь новых составов для "зеленой", Невско-Василеостровской линии, передает ТАСС.

"Мы уже в этом году выделили деньги на шесть составов - это порядка 3,4 млрд рублей. Уже в этом году новые вагоны появятся в метрополитене - современные, комфортные", - объявил вице-губернатор Александр Беглов.

Производитель вагонов - петербургский завод "Вагонмаш". Всего на сегодняшний день, по подсчетам Беглова, посетившего это предприятие, городу необходимо 800 новых вагонов.



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