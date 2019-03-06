Баронова не понимает, почему оппозиционеры хотят развала России

Бывший политический активист из команды Михаила Ходорковского, Мария Баронова, в марте начавшая работать шеф-редактором на провластном канале Russia Today, призналась в том, что большинство оппозиционеров и либералов, с которыми ей доводилось иметь дело, ведут себя как сумасшедшие. Оригинальное суждение она высказала в интервью RTVi.

По ее словам, "демшиза" ведет так себя давно - со времен хрущевской "оттепели", а самое для нее странное - это желание большинства фрондирующих региональных политиков и активистов отделения от тела России тех или иных ее территорий.

Помню, что собрала людей, а дальше у нас чат, в котором сторонники свободной Ингрии, свободы Урала, сторонники башкирского самоопределения, кубанского, какого угодно. Там нет только русского самоопределения. Безумие. — Мария Баронова

В среде критично настроенных ко власти граждан, в Facebook своего рода демарш Бароновой вызвал полярные точки зрения, преобладала из которых осуждающая.