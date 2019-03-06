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17:11

Карелия получит из федерального бюджета 13 млрд рублей на ремонт дорог

В рамках национального проекта "Безопасные дороги", который предполагает дорожный ремонт в 104-х городах по всей стране, республика Карелия получит более 13 млрд рублей из федеральной казны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство по дорожному хозяйству.

Утверждается, что этих денег хватит на то, чтобы к 2024-му году привести в подобающий вид половину автомобильных дорог регионального значения. В абсолютных величинах это 1165 километров.

450 млн из общей суммы достанется столице республики - Петрозаводску.

Цель всероссийского проекта - за ближайшие шесть лет существенно снизить процент соотечественников, погибающих в авариях, в идеале - до нуля.

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