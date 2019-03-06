Думские депутаты отказались слушать министра Орешкина

Доклад министра экономического развития Максима Орешкина в авторском исполнении неожиданно прервали депутаты Государственной думы. Остановил декламацию спикер Вячеслав Володин в непривычно резкой форме, которую редко себе позволяют депутаты в очном разговоре с ключевыми членами правительства.

Главного человека в Думе не устроили имевшиеся, по его мнению, в выступлении бессодержательность и косноязычие. Доклад носил название "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Реплики недовольного депутата приводит "Интерфакс".

"Мы единомышленники, мы будет помогать, но вы должны нам тогда сказать, в чем", - сказал Володин, посоветовав оппоненту усовершенствовать риторические навыки и заметив, что на дворе тяжелое время и сейчас "неправильно не обострять" дискуссию между ветвями власти.

"Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили - 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?", - объяснил депутат, почему не видит смысла в продолжении разговора.

К критике Володина присоединился бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В результате прерванное чтение доклада перенесли на месяц.