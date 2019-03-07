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Новости

9:29

По делу "Нового величия" вынесли первый приговор

Фигуранту громкого уголовного дела о создании некоего экстремистского сообщества "Новое величие" Рустаму Рустамову первому из числа обвиняемых молодых людей огласили приговор, передает "ОВД-Инфо". Признавший свою вину, он получил полтора года условно.

Дело Рустамова, которому вменяются различные тренировочные практики с использованием оружия и в окружении подельников, рассматривали в особом порядке.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек, в планы которых якобы входило свержение существующего в России государственного строя. Большой общественный резонанс вызвало помещение в СИЗО девушек по 18 и 19 лет, одна из которых была тяжело больна. Скандал получил широкую огласку, и в итоге, возможно, именно под общественным давлением, юным фигуранткам смягчили меру пресечения, поместив их под под домашний арест.

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14:16   Бордунов  
"вменяются различные тренировочные практики с использованием оружия и в окружении подельников"
Эту ахинею можно вменить, например, юнармии, всевозможным казакам и "патриотическим" кружкам.

11:58    
Условный приговор в обмен на признание. Всё для пиара, чтобы убедить всех, что "дело" реальное, а не состряпанное спецслужбами.

11:01    
Сколько визжали и воняли "правозащитники" о произволе и жестокости сатрапов и невиновности "овечек" ! Зря существует правило о сделке со следствием для таких опасных государственных преступников. Сроки для посягающих на основы государства везде, в любой стране, должны быть жестокими,

9:36    
ФСБ надо не проспать Россию, как проспал его КГБ в конце 80-х,начале 90-х, и СССР не стало...

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