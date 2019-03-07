По делу "Нового величия" вынесли первый приговор Фигуранту громкого уголовного дела о создании некоего экстремистского сообщества "Новое величие" Рустаму Рустамову первому из числа обвиняемых молодых людей огласили приговор, передает "ОВД-Инфо". Признавший свою вину, он получил полтора года условно. Дело Рустамова, которому вменяются различные тренировочные практики с использованием оружия и в окружении подельников, рассматривали в особом порядке. Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек, в планы которых якобы входило свержение существующего в России государственного строя. Большой общественный резонанс вызвало помещение в СИЗО девушек по 18 и 19 лет, одна из которых была тяжело больна. Скандал получил широкую огласку, и в итоге, возможно, именно под общественным давлением, юным фигуранткам смягчили меру пресечения, поместив их под под домашний арест. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен