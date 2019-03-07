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Новости

9:51

Невзоров нашел пикантный способ того, как заставить чиновников убирать снег

Для более эффективной и полноценной уборки снега публицист Александр Невзоров в авторской радиопрограмме предложил использовать капиструм - пыточное приспособление из арсенала средневековых инквизиторов.

Это такая стальная груша с винтом, которая засовывается в какое-нибудь физиологическое отверстие. Винт вертится, и груша внутри организма раскрывается. Как правило, человек с капиструмом в одном месте, он начинает делать такие странные движения тазобедренным суставом и руками — это очень подходит для уборки снега.

Александр Невзоров

Кроме того, беспомощность, часто демонстрируемая чиновниками перед лицом непогоды, заставила публициста задуматься о том, почему в правительство еще не пригласили эскимосов. Ответа на этот вопрос он пока не видит.

Отметим, что непрерывные бурные метели, ушедшие из города "под занавес" февраля, возобновились в начале первого весеннего месяца и снова застали врасплох ответственных за уборку: город за два дня оказался завален горами снега.

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11:11   Игорь  
Саша с полвека с таким уж живет,
И от того он активный.
Речь, и не только, из Саши течет.
С виду же хлопец солидный.

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