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Новости

11:25

Депутаты окончательно приняли законы о фейковых новостях и "оскорблении власти"

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении получившие скандальную известность законопроекты, инициированные и разработанные сенатором Андреем Клишасом.

Один из них наделяет Роскомнадзор удалять те новости из интернета, которые он сочтет "фейковыми", то есть, недостоверными. Обычные интернет-ресурсы, не являющиеся СМИ, будут блокироваться в таком случае целиком. Что касается интернет-медиа, то законопроектом предусмотреено незамедлительное реагирование редакции и самостоятельное удаление лживой новости.

Второй закон призван карать интернет-пользователей крупными штрафами за оскорбительную критику ими государственной власти. В случае "рецидива" законом предусматривается административный арест сроком до 15 суток.

За принятие обеих документов проголосовало подавляющее число депутатов - в каждом из случаев свыше трехсот человек.

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15:39    
12-08 жид пархатый с праздничком 8 е Марта вас, голубок, голубка! Желаем выйти замуж и обзавестись семьёй!Счастья вам двум папами мамам в одном лице!

14:11   Бордунов  
12:08 Привет, Насральный. Не дорабатываешь.
Во-первых, я писал, что все, кто причастен к принятию этого "закона" от геев Клишаса и Володина до Вавана - подонки, лжецы и негодяи.
Во-вторых, под "закон" попадает и ваше ублюдочное 85-рублевое племя.

12:39    
Россия медленно, но уверенно движется назад во времени. Законы "об оскорблении величества" (Lex laesae majestatis) - атавизм феодального времени. Но у нас его депутаты думы натянули и на себя, развернув до "государственной власти" вообще.

12:36    
12.08
Ты один из первых на карандаше. Ты уже на большой штраф нановостил.

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