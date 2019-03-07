Псковские депутаты одобрили введение доплат малоимущим пенсионерам

Проект федерального закона, отправленный из Госдумы для рассмотрения в регионы и предусматривающий обязательную прибавку к пенсии для малоимущих пенсионеров, поддержали большинством голосов депутаты Псковского областного собрания, передает ТАСС.

Смысл инициативы в том, чтобы ежемесячный доход малообеспеченных пенсионеров состоял из величины прожиточного минимума, к которому прибавлялся бы полный объем пенсии.

"Таким образом, эти люди получат реальную денежную индексацию к своей и без того низкой пенсии. Мы приняли постановление по поддержке проекта федерального закона, чтобы в мае уже начались выплаты по новой системе, и для этой группы лиц был бы сделан перерасчет с 1 января", - приводятся слова спикера местной думы Александра Котова.

Говорится о том, что в регионе такая мера в случае ее принятия поможет 23 тысячам малоимущих пенсионеров.