Арктический форум в Петербурге организует компания «Флагман-Экспо» Комитет Петербурга по делам Арктики выбрал ООО «Флагман-Экспо» организатором Арктического форума в 2019 году. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 7 марта. Всего в конкурсе приняли участие 7 организаций. Комиссия решила, что «Флагман-Экспо» обладает лучшей квалификацией, чем конкуренты. Стоимость работ составит 22,8 млн рублей. Напомним, максимальная цена контракта была 26,9 млн рублей. Комитет провел конкурс со второй попытки. Первую закупку отменили из-за переноса мероприятия из Архангельска в Петербург. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен