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Новости

15:53

Мария Захарова возглавила медиарейтинг женщин России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возглавила медиарейтинг российских женщин за последний год по версии «Медиалогии».

О Захаровой российские СМИ за год сообщили 158 474 раза. На втором месте Ксения Собчак с 135 265 сообщениями в СМИ, на третьем – Ольга Бузова, 118 566 сообщений в СМИ.

На четвертой строчке – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (107 575 сообщений в СМИ), пятерку рейтинга замыкает вице-премьер Татьяна Голикова (91 005 сообщений). В первую десятку также вошли певица Алла Пугачева, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль. Последнее, 50-е место в рейтинге, заняла певица Елена Темникова.

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в СМИ на основе мониторинга более 49 тысяч источников.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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16:02    
Очень повезло России, что МИДе прекрасно работает Мария Захарова! Может её в преемники Путину??? Ну, или минимум Лаврову!

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