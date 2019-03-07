Мария Захарова возглавила медиарейтинг женщин России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возглавила медиарейтинг российских женщин за последний год по версии «Медиалогии».

О Захаровой российские СМИ за год сообщили 158 474 раза. На втором месте Ксения Собчак с 135 265 сообщениями в СМИ, на третьем – Ольга Бузова, 118 566 сообщений в СМИ.

На четвертой строчке – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (107 575 сообщений в СМИ), пятерку рейтинга замыкает вице-премьер Татьяна Голикова (91 005 сообщений). В первую десятку также вошли певица Алла Пугачева, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль. Последнее, 50-е место в рейтинге, заняла певица Елена Темникова.

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в СМИ на основе мониторинга более 49 тысяч источников.

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