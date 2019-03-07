Путин поддержал предложения по увековечению памяти Алферова

Президент России Владимир Путин поддержал предложения об увековечении памяти академика и депутата Госдумы Жореса Алферова, передает РИА «Новости» со ссылкой на лидера КПРФ Геннадий Зюганов.

«Путин сегодня подписал мои предложения по Алферову», - сказал Зюганов, добавив, что соответствующее поручение он направит правительству и Госдуме.

Ранее зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил, что Путину направят предложения об увековечении памяти Алферова в четверг, 7 марта. По словам Кашина, предложение «комплексное», речь идет об «улицах, о музее, о научном центре, каком-нибудь ледоходе или корабле».

Алферов умер вечером 1 марта в возрасте 88 лет причиной смерти называют острую сердечно-легочную недостаточность. Академика похоронили на кладбище в Комарово.