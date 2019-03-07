Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:20

Экс-главу Нижнего Новгорода Сорокина приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в 460 млн рублей, признав виновным в получении взятки и соучастии в похищении человека, передает ТАСС. По словам адвоката Сорокина Дмитрия Кравченко, защита намерена обжаловать приговор.

Сорокина задержали в декабре 2017 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и соучастии в похищении человека. В частности, его обвиняли в том, что он выступил пособником в похищении Александра Новоселова - охранника вице-спикера нижегородского ЗакСа Михаила Дикина. Новоселова под пытками заставили дать показания, что Дикин организовал покушение на Сорокина. Дикина признали виновным в покушении в 2006 и приговорили к 15 годам колонии, в 2016 году он освободился.

Сорокин был главой Нижнего Новгорода в 2010 – 2015 годах, в 2016 году избрался в нижегородский ЗакС. В марте 2018 года он сложил свои полномочия депутата.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:34    
Значит, и ты вор, если кругом они. Самокритично.

17:23    
Кругом одно ворьё, потому что в России капитализм!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

20:55 В квартиру родителей журналиста "Проекта" Рубина ворвались неизвестные

20:28 МВД составило список потенциально опасных пород собак   1

19:56 Мужчины попытались поздравить посетительниц фем-кафе цветами в честь 8 марта

19:26 Рейтинг Путина продолжает снижаться после послания Федеральному собранию   6

19:13 Власть заставит уважать   2

18:49 Козин покинул пост главы Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга

18:20 В Смольном отрицают сведения о смерти 18 человек из-за сосулек и гололеда   3

18:12 Муниципал: Спортсмены не дали активисту снять общение с муниципалами из МО «Красное село»

17:53 Путин поздравил Матвиенко с наступающим 8 марта

17:20 Экс-главу Нижнего Новгорода Сорокина приговорили к 10 годам колонии   2

16:45 Путин поддержал предложения по увековечению памяти Алферова

16:16 СМИ: Силовики пришли с обыском в Центр комплексного благоустройства   1

15:53 Мария Захарова возглавила медиарейтинг женщин России   6

15:19 Фигурантов дела "Мужского государства" приговорили к реальным срокам

14:56 Поклонская написала книгу, изобилующую компроматом на думских депутатов   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.