Экс-главу Нижнего Новгорода Сорокина приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в 460 млн рублей, признав виновным в получении взятки и соучастии в похищении человека, передает ТАСС. По словам адвоката Сорокина Дмитрия Кравченко, защита намерена обжаловать приговор.

Сорокина задержали в декабре 2017 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и соучастии в похищении человека. В частности, его обвиняли в том, что он выступил пособником в похищении Александра Новоселова - охранника вице-спикера нижегородского ЗакСа Михаила Дикина. Новоселова под пытками заставили дать показания, что Дикин организовал покушение на Сорокина. Дикина признали виновным в покушении в 2006 и приговорили к 15 годам колонии, в 2016 году он освободился.

Сорокин был главой Нижнего Новгорода в 2010 – 2015 годах, в 2016 году избрался в нижегородский ЗакС. В марте 2018 года он сложил свои полномочия депутата.