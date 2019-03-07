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17:53

Путин поздравил Матвиенко с наступающим 8 марта

Врезидент Владимир Путин и участники совещания Совета Безопасности тепло поздравили спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с наступающим Международным женским днем, сообщается на сайте Кремля.

Кроме Матвиенко и Путина, в совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

Участники совещания обсудили возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России. Также они говорили о ситуации в Сирии, сделав упор на положение дел в лагере беженцев Эр-Рукбан, и обсудили вопросы социально-экономического развития страны.



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