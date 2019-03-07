МВД составило список потенциально опасных пород собак

МВД составило перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на портале правовой информации.

Среди пород внесенных в список пород – ряд бульдогов, бультерьер, доберман, овчарки, стаффордширский терьер, ротвейлер, тибетский мастиф, бультерьер, ирландский волкодав и многие другие породы.

В пояснительной записке к документы указано, что потенциально опасными собаками считаются породы, «представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека». Выгул таких собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещен, подчеркнули в МВД, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину.

Также в МВД отметили, что в список включили породы собак, обладающие генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.