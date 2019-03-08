Навальный призвал Поклонскую поименно назвать известных ей депутатов-коррупционеров

Политик Алексей Навальный, узнав о том, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская издает книгу, содержащую компромат на ее коллег, которых она не называет по именам, позволил себе поиронизировать в авторской программе на YouTube-канале.

Он припомнил бывшему прокурору Крыма, что, когда представители возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией обращались к ней раньше с просьбой проверить те или иные сведения о других депутатах, то неизменно встречали отказ. Политик выразил надежду на то, что, возможно, сейчас что-то изменится.

Официально обращаюсь к Наталье Владимировне: огласите, пожалуйста, весь список. Никак невозможно мириться с нахождением таких ужасных людей у власти, и теперь мы просто требуем. Сказано "а", нужно сказать и "б": пусть она назовет этих депутатов, пусть их изгонят, и сама Поклонская проведет экзорцизм. — Алексей Навальный

По ее словам, несколько депутатов в том или ином виде управляют зарубежными фирмами - причем фирмами тех стран, которые продолжают ужесточать санкции против России. Еще кое-кто, по ее уверению, "подмял" под себя сферу ЖКХ и искусственно завысил тарифы. Книга получила название "Крымская весна: до и после".