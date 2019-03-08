МГЕР провела шествие в честь женщин

Активисты провластной молодежной организации "Молодая гвардия" организовали и провели шествие и флешмоб в районе станции метро "Горьковская", о чем говорится в их сообществе "ВКонтакте". Мероприятие посвятили Международному женскому дню 8 марта.

По подсчетам молодых единороссов, им удалось собрать порядка 400 человек. Утверждается, что каждую встреченную на пути от Александровского сада до театра "Балтийский дом" женщину активисты встречали поздравлениями и теплыми словами.

Непосредственно у театра, где завершилась акция, ее участники выстроились с плакатами, исписанными комплиментами в адрес женщин, и приступили к раздаче цветов.

"Мы вышли на подобное шествие с подчас шуточными плакатами, тем самым показывая нашу искреннюю любовь к вам. Мы хотели сказать, что вы, женщины, делаете нашу жизнь такой прекрасной! Без женщин мы, мужчины, не можем считать себя сильными и мужественными. Спасибо Вам за то, что делаете нашу жизнь удивительной", - заявил лидер петербургской МГЕР Александр Маликов.

Акция носила название "Дорогая, ты права".

Фотография: "Молодая гвардия"

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