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Новости

17:06

МГЕР провела шествие в честь женщин

Активисты провластной молодежной организации "Молодая гвардия" организовали и провели шествие и флешмоб в районе станции метро "Горьковская", о чем говорится в их сообществе "ВКонтакте". Мероприятие посвятили Международному женскому дню 8 марта.

По подсчетам молодых единороссов, им удалось собрать порядка 400 человек. Утверждается, что каждую встреченную на пути от Александровского сада до театра "Балтийский дом" женщину активисты встречали поздравлениями и теплыми словами.

Непосредственно у театра, где завершилась акция, ее участники выстроились с плакатами, исписанными комплиментами в адрес женщин, и приступили к раздаче цветов. 

"Мы вышли на подобное шествие с подчас шуточными плакатами, тем самым показывая нашу искреннюю   любовь к вам. Мы хотели сказать, что вы, женщины, делаете нашу жизнь такой прекрасной! Без женщин мы, мужчины, не можем считать себя сильными и мужественными. Спасибо Вам за то, что делаете нашу жизнь удивительной", - заявил лидер петербургской МГЕР Александр Маликов.

Акция носила название "Дорогая, ты права".

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Фотография: "Молодая гвардия"



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19:03    
18-40 расскажи, как ты оказался в абортнике, как выжил? Как по помойкам существовали троллем стал пригожинским?Интересно всё же.

18:51    
18:40 Таких как ты, уродов, только в абортариях и находят. Типа, женщина должна постоянно рожать, чтобы выжить после 60 в России, а её муж должен всю зарплату на прокорм тратить, если работу найдёт.

18:40    
Если матери, сёстры, жёны  свою жизнь посвятили себе, сношались только для удовольствия и бегали по абортариям, то так им и надо Вот твоя выродила одного выродка - тебя, и пусть расплачивается. Нормальные женщины имеют по три и более детей, несмотря на все трудности,  и у них никаких изменений.

17:51    
Мерзкие, лживые, наглые подлецы, поддержавшие как и их старшие наставники пенсионную реформу. Из-за таких ублюдков, наши матери, жёны. сёстры теперь будут впахивать до 60 лет. И ещё смеют мерзавцы выходить на улицу со своим флешмобом поздравлять лучьшию половину человечества.

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