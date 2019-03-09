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10:53

В преддверии наводнения закрыли кронштадтскую дамбу

Из-за угрозы наводнения утром 9 марта было принято решение закрыть затворы городской дамбы, сообщается на сайте городской дирекции комплекса защитных сооружений.

Максимальный подъем уровня воды обещает достигнуть 181 сантиметра в районе Невской губы.

Суда временно прекратили свое движение по Кронштадскому корабельному фарватеру.

Крупнейшее наводнение в Петербурге случилось в 1824-м году, во времена поэта Александра Пушкина, который воспел его в поэме "Медный всадник". Второе по силе и последствиям наводнение случилось ровно столетием позже. Кронштадтскую дамбу построили в августе 2011-го.

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