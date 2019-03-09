В преддверии наводнения закрыли кронштадтскую дамбу Из-за угрозы наводнения утром 9 марта было принято решение закрыть затворы городской дамбы, сообщается на сайте городской дирекции комплекса защитных сооружений. Максимальный подъем уровня воды обещает достигнуть 181 сантиметра в районе Невской губы. Суда временно прекратили свое движение по Кронштадскому корабельному фарватеру. Крупнейшее наводнение в Петербурге случилось в 1824-м году, во времена поэта Александра Пушкина, который воспел его в поэме "Медный всадник". Второе по силе и последствиям наводнение случилось ровно столетием позже. Кронштадтскую дамбу построили в августе 2011-го. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен