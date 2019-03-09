В честь 8 марта Шнуров написал стихотворение о насилии женщин над мужчинами

Музыкант и артист Сергей Шнуров, почти ежедневно комментирующий социально-политические события в стихах, не остался в стороне от праздника 8 марта и под конец Международного женского дня опубликовал новое произведение, в котором изложил оригинальный взгляд на соотношение "слабого" и "сильного" полов. По всей вероятности, одним из вдохновляющих факторов явился обмен перфомансами разной степени дружелюбности между феминистками и активистами считающегося прокремлевским проекта "Сеть".

О домашнем, так сказать, насилии.

Здесь расклад попрежнему таков;

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков.

То ли саркастическая, то ли не лишенная серьезности констатация фронтмена "Ленинграда" переходит в совет, обращенный ко всему российскому мужскому контингенту.

И поэтому, хоть пол у баб и слабый,

Но не слаб кулак, суровы лица.

С праздником поздравь её Бой Бабы,

Чтобы не валяться по больницам.

7 марта в фем-коворкинг "Симона" зашли без разрешения несколько мужчин с тем, чтобы подарить посетительницам цветы. Их изгнали, применив газовый баллончик. Днем позже феминистки провели перфоманс на ступенях дворца бракосочетаний на Английской набережной, положив на них обнаженного мужчину и засыпав его цветами, как покойника.