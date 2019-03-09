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Новости

11:45

В честь 8 марта Шнуров написал стихотворение о насилии женщин над мужчинами

Музыкант и артист Сергей Шнуров, почти ежедневно комментирующий социально-политические события в стихах, не остался в стороне от праздника 8 марта и под конец Международного женского дня опубликовал новое произведение, в котором изложил оригинальный взгляд на соотношение "слабого" и "сильного" полов. По всей вероятности, одним из вдохновляющих факторов явился обмен перфомансами разной степени дружелюбности между феминистками и активистами считающегося прокремлевским проекта "Сеть".

О домашнем, так сказать, насилии. 

Здесь расклад попрежнему таков; 

Хоть кого спроси, но в сказочной России, 

Чаще бабы лупят мужиков.

То ли саркастическая, то ли не лишенная серьезности констатация фронтмена "Ленинграда" переходит в совет, обращенный ко всему российскому мужскому контингенту.

И поэтому, хоть пол у баб и слабый, 

Но не слаб кулак, суровы лица. 

С праздником поздравь её Бой Бабы, 

Чтобы не валяться по больницам.

7 марта в фем-коворкинг "Симона" зашли без разрешения несколько мужчин с тем, чтобы подарить посетительницам цветы. Их изгнали, применив газовый баллончик. Днем позже феминистки провели перфоманс на ступенях дворца бракосочетаний на Английской набережной, положив на них обнаженного мужчину и засыпав его цветами, как покойника.

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14:35   Игорь  
12-06 Спасибо. Тронут. Воздух у нас на Алтае хороший. Иногда навевает.

14:07    
12-06
Игорь,  сюжет, смысл, стиль, слог - на 5!

12:06   Игорь  
Много женщин есть у нас в России,
Но Серегу тянет все про баб
Написать, он тут в своей стихии,
В женском же вопросе, как бы, слаб.
Он объездил Францию и Польшу,
Погружался в дело с головой.
Он бы задержался там подольше,
Но лишь выпьет – хочется домой.
В Польше он топтался возле пани,
Но сказала: «Ты, не Бонапарт…
И сказала: «Поезжай ты в баню…
У поляков свой, иной стандарт.
Мужику сломала всю планиду,
Приступ и не думал повторить,
Но слегка обиделся, для виду,
Даже и не вспомнил - быть, не быть?..
И подумал: «Лучше уж по бабам.
Ну, бывает, что по пьянке бьют.
Но зато берут своим масштабом,
В меру пьешь – достаток и уют.

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