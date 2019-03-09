Героя скандального стрима, экс-замглавы "Росгеологии" заподозрили в мошенничестве

Получивший скандальную известность в конце января своими обнародованными интимными признаниями уже бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг стал героем нового инцидента. Теперь его подозревают в особо крупном мошенничестве, в связи с чем вечером 8 марта он был задержан. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в Следственном комитете. Задержание произошло в аэропорту, после чего бывшего чиновника увезли на допрос.

Вероятность того, что бывший "геолог" вскоре окажется в СИЗО, велика.

"Следствие намерено сегодня ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горринга меры заключения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственном комитете 9 марта.

Напомним, в январе через социальные сети получил огласку фрагмент стрима, записанного во время игры в PUBG. На записи Горринг щедро уснащает свою речь крепкими выражениями, хвастается половыми связями с подчиненными, постоянно подчеркивает свой высокий статус и даже угрожает собеседникам.

29 января его уволили. В Минприроды видео назвали "возмутительным".

Вскоре после скандала вице-премьер Алексей Гордеев отдал распоряжение тщательно проверить деятельность "Росгеологии", что, по всей вероятности, спустя несколько недель и стало причиной для задержания Горринга.