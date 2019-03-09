После разгула стихии дамба и Пулково вновь заработали в штатном режиме

Закрывшиеся утром и-за сильной непогоды и угрозы наводнения городской комплекс защитных сооружений (дамба) и аэропорт Пулково вернулись к обычному режиму работы, сообщают пресс-службы обеих организаций.
Утверждается, что 9 марта удалось предотвратить 16 наводнений. Сейчас суда снова беспрепятственно перемещаются по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
В свою очередь, самолетам вновь разрешено взлетать и приземляться.
День 9 марта ознаменовался сильнейшим ветром, почти нулевой видимостью на дорогах и - как следствие - массовыми ДТП и падением деревьев вместе с объектами благоустройства.