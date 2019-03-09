После разгула стихии дамба и Пулково вновь заработали в штатном режиме Закрывшиеся утром и-за сильной непогоды и угрозы наводнения городской комплекс защитных сооружений (дамба) и аэропорт Пулково вернулись к обычному режиму работы, сообщают пресс-службы обеих организаций. Утверждается, что 9 марта удалось предотвратить 16 наводнений. Сейчас суда снова беспрепятственно перемещаются по Кронштадтскому корабельному фарватеру. В свою очередь, самолетам вновь разрешено взлетать и приземляться. День 9 марта ознаменовался сильнейшим ветром, почти нулевой видимостью на дорогах и - как следствие - массовыми ДТП и падением деревьев вместе с объектами благоустройства. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен