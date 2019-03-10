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Новости

13:24

Минкульт просят запретить съемки фильма "Брат 3" с Волочковой и Бузовой

На сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить съемки фильма «Брат 3».

На 13:00 петиция собрала свыше 1,5 тысячи голосов. Обращение адресовано министерству культуры. 

Новый фильм снимает шоумен Стас Барецкий, ранее объявивший, что приступил к съемкам. Составители петиции обратили внимание на то, что многие выступают против съемок фильма, поскольку в нем собираются задействовать «лиц с уголовным прошлым» и актеров, которые не имеют никакого отношения к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Среди них – Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, блогер Кирилл Терехин, известный как «Руки-Базуки».

Отец актера Сергея Бодрова также выступил против съемок продолжения, подчеркнуто в обращении. «Не останьтесь равнодушными, нам, поклонникам творчества Сергея Бодрова и Алексея Балабанова не все равно на судьбу его культового фильма», - говорится в петиции. В комментариях высказали мнение, что режиссером фильмов «Брат» может быть только Алексей Балабанов, а исполнителем главной роли – только Сергей Бодров.

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21:35    
16.08.
Какое отношение имеет к проститутке Волочковой Навальный???

16:08    
У Путина не получается запретить Навального! Почему у Минкульта может получится запретить съемку фильма "Брат-3"?! Пусть снимают, что хотят!!! А наше дело - не смотреть их...

14:46    
а что такого "святого" в фильмах балабанова, "брат", что другим нельзя и "прикасаться" к этой теме?... вся идеология - бандитские разборки - уголовщина под маской "патриотизма"... фильм злобно-патриотичный и дурной, пора из него сделать комедию...

14:05    
13:29 Бандитизм сменился патриотизмом.

14:02   Бордунов  
Просящие не снимать боятся увидеть, во что развились комплексы пост-советских человекообщества из первых двух серий. А вот неча на зекало пенять. Пусть снимают.

13:57    
13-33
Разве можно охаивать великого (в смысле размера) деятеля, получившего в ПТУ уважаемую профессию водителя, подвизавшегося на затоптанных провинциальных подмостках, а сейчас скромного администратора похоронного агентства. Высокодуховный, сверхкультурный бессребренник-интеллигент. Чуть не написал "абориген", но нет, несмотря на свою непричастность к титульной нации,  Стасик Валерьевич Барецкий хочет продолжить дело нашего всеобщего "Брата" и актёрок подобрал соответствующих его грандиознейшему замыслу. Уверен, что пипэл радостно схавает извержения мастера похоронного дела. Все там будем.

13:33    
Барецкий и вышеперечисленная компашка могут быть интересными экспонатами в передвижном зверинце для взрослых.

13:29    
Пропаганда бандитизма-одно из средств развала государства! Приехали...

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