В Петербурге "заблокировали" офис Роскомнадзора

Активисты заблокировали офис Северо-Западного филиала Роскомнадзора в Петербурге, сообщил в Twitter фотокорреспондент Давид Френкель.
Акцию провели представители Либертарианской партии и «Агит России». Они обклеили двери здания красно-белыми сигнальными лентами, прикрепили на фасад плакаты о «насаждении цензуры» и «убийстве интернета» и зажгли цветную дымовую шашку.
На место прибыли сотрудники полиции. Вскоре офис «разблокировался»: из здания вышел человек, который снял сигнальные ленты с дверей.
Роскомнадзор разблокировался pic.twitter.com/4PGz3fD7Nd— Dave Frenkel (@merr1k) 10 марта 2019 г.