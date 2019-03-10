В Петербурге "заблокировали" офис Роскомнадзора

Активисты заблокировали офис Северо-Западного филиала Роскомнадзора в Петербурге, сообщил в Twitter фотокорреспондент Давид Френкель.

Акцию провели представители Либертарианской партии и «Агит России». Они обклеили двери здания красно-белыми сигнальными лентами, прикрепили на фасад плакаты о «насаждении цензуры» и «убийстве интернета» и зажгли цветную дымовую шашку.

На место прибыли сотрудники полиции. Вскоре офис «разблокировался»: из здания вышел человек, который снял сигнальные ленты с дверей.