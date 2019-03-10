Поклонская представила в Крыму свою книгу с компроматом на депутатов Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская презентовала в Ливадийском дворце в Крыму автобиографию «Крымская весна: до и после. История из первых уст», передает РИА «Новости».

Вместе с Поклонской книгу представил ее муж Иван Соловьев, как соавтор. Выход автобиографии приурочен к пятилетию вхождения Крыма в состав России.

По мнению Поклонской, книгой могут заинтересоваться украинские спецслужбы. «Мы убеждены, что эта книга будет признана экстремистской на Украине и настольной книгой станет у СБУ, генпрокурора Украины Юрия Луценко, других сотрудников», - заявила Поклонская.

Книга состоит из 15 глав, последние две из которых посвящены семейной жизни депутата. Ранее Поклонская заявляла, что в издании также будет компромат на некоторых депутатов Госдумы. Среди упоминавшихся случаев – владение парламентариями зарубежными фирмами, искусственное завышение тарифов ЖКХ.