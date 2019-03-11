Шедших к митингу в Москве активистов с шариками обвинили в несогласованной акции

На активистов, шедших к согласованному митингу за свободный интернет в Москве с воздушными шариками, составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий, следует из снимка протокола, опубликованного лидером Либертарианской партии Михаилом Световым в Twitter.

Из текста протокола следует, что полицейские приравняли движение активистов с шариками от метро к месту проведения митинга к несогласованному шествию, а сами шарики с символикой «цифрового сопротивления» – средством наглядной агитации. Накануне, сообщая о задержании активистов, Светов утверждал, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии.

Согласованный митинг за свободный интернет состоялся в Москве 10 марта. По разным данным в нем приняли участие от 6,5 до более чем 15 тысяч человек. Еще до митинга митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры.