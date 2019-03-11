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10:34

СМИ: Компания Ротенберга может построить самую дорогую дорогу России за триллион рублей

Генподрядчиком трассы вдоль Черноморского побережья – самой дорогой дороги в России – может стать компания Аркадия Ротенберга, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Существующая трасса Джубга – Сочи перегружена, поэтому Росавтодор представил Минтрансу проект ее дублера. Изначально предлагалось построить четырехполосную трассу длиной 119 км – за 1,6 трлн рублей, но этот проект отклонили из-за его дороговизны. Росавтодор нашел способ снизить затраты до 1 трлн рублей, сократив протяженность дороги до 80,5 км.

Трассу к Сочи Росавтодор предлагает строить не от Джубги, а от Туапсе. Строительство, по расчетам, может занять много времени – до 2037 года вместо запланированных изначально 2024-2025.

Проект активно обсуждают со строителями, генподрядчика могут сделать «Мостотрест» Ротенберга, говорят источники. По их словам, пока «это намерения, должен быть конкурс». Представители Ротенберга эту информацию пока не прокомментировали.

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