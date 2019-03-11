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Новости

12:06

"Новая газета" опубликовала еще одно видео с пытками в колонии № 1 Ярославля

«Новая газета» опубликовала новые видео со свидетельствами издевательства над заключенными ярославской колонии № 1.

Новые записи изданию передали представители фонда «Общественный вердикт». Правозащитники полагают, что, по крайней мере, одна из этих записей уже есть в распоряжении правоохранительных органов, и о ней УФСИН по Ярославской области говорило 16 февраля.

Обе записи общей продолжительностью всего 45 секунд показывают события одного и того же дня с интервалом около часа, сообщает издания. В одном видео изображен полуобнаженный человек на коленях спиной к зрителям, его окружают около десяти человек в камуфляжной форме. Один из них приказывает снимающему видео выключить камеру. На следующем видео тот же заключенный, но уже избитый. Тюремщики заставляют его курить.

После освобождения из колонии этот заключенный – Павел - стал заявителем «Общественного вердикта» и дал показания. По его словам, физическому насилию его подвергли после того, как он семь суток отбыл в ШИЗО из-за конфликта с одним из сотрудников колонии. Павел рассказал, что когда за ним пришли, он отказался идти за тюремщиками, но те вытащили его и отвели в помещение, где было снято также видео с пытками другого заключенного – Евгения Макарова.

После избиения позвали другого заключенного, так называемого «пинча» - человека с пониженным социальным статусом в колонии. Павла заставили курить сигарету после него: переживший подобную процедуру заключенный фактически становится нерукопожатным для других в колонии.

Павел назвал имена, фамилии и прозвища сотрудников колонии, которые его пытали, еще нескольких журналисты опознали с помощью других бывших заключенных ИК-1. Среди них есть люди, которых уже арестовали по делу о пытках в той же колонии, но «новые участники» видео фигурантами уголовных дел пока не стали.

В УФСИН по Ярославской области подтвердили, что в их распоряжении оказалось то же видео, и материалы «незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения».

В июле 2018 года «Новая газета» опубликовала первое видео с пытками – в отношении заключенного Евгения Макарова. Его избивали как минимум 29 июня 2017 года. Издание привело список фамилии сотрудников ИК №1, которых получилось опознать. 17 человек, было возбуждено уголовное дело, начались суды и аресты. 31 июля лично перед Макаровым извинился замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

В феврале правоохранители задержали экс-начальника колонии Дмитрия Николаева. Арестованные сотрудники колонии заявляли, что он и его заместитель дали «добро» на проведение «воспитательной» работы с Макаровым, а видео было отчетом начальству о проделанной работе.

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14:13    
13.10 Очень просим вас дать ещё какие--нибудь очень ценные указания. Ну никак без вас !

13:10    
Следует уволить и посадить начальство, для которого  снимался "Отчет" и уволить и  наказать  остальных участников.

Страница 1-ая (всего: 1)
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