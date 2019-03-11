Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:57

Полиция отказалась возбудить уголовное дело из-за ритуального сожжения верблюдов

В Иркутской области полиция Ангарска отказалась возбудить уголовное дело по факту ритуального сожжения верблюдов «для укрепления России и ее народов», передает Znak.com.

Проверка проводилась по инициативе прокуратуры, направившей материалы о возбуждении дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Комментируя решение полиции об отказе в возбуждении дела, прокурор Ангарска Денис Кабатов заявил, что в действиях шаманов отсутствует состав преступления. По его словам, прокуратура согласна с решением полицейских.

22 февраля в интернете появилось  видео с жертвоприношением. В кадре шаманы сначала ритуально убивают пять верблюдов, а затем сжигают, обложив конфетами. Участники ритуала утверждали, что их обряд посвящен единению российских народов.

Представители официальных шаманских культов Бурятии резко осудили церемонию, заявив, что истинные последователи культа никогда не стали бы приносить в жертву священное животное.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:07    
новый тренд в пропаганде и еще одна духовная скрепа - жертвоприношения... и теперь придворные холуи и московские "шаманы" запалят неугасаемые жертвенники на официально выделенной площаде размером с космодром, и как в ветхозаветные времена во славу вечного правления царя путина будут жечь слонов, медведей, жирафов, кабанов, тигров, осетров и белуг прямо с икрой... и живность поменьше - хорьков, сусликов, белок и бурундуков... это поднимет ввп и наполнит казну, а народ в экстазе попросит урезать зарплаты и поднять пенсионный возраст еще на 5 лет, и убрать все льготы... а пропагандонов соловьева-киселева-скабееву и прочих уволят, за ненадобностью...

14:06    
Ещё бы, жгли же во славу Путина. Все за него - и церква, и ведьмы, и шаманы, и жулики с ворами.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

20:21 Артемьев признал, что россияне сильно переплачивают за ЖКХ   1

19:51 Латвия закончила строительство забора на границе с Россией   2

19:32 В суд по делу Цакунова повторно вызвали эксперта Усанина   1

19:29 Смольный потратит 1 млрд рублей на снегоуборочную технику к следующей зиме   1

18:56 УФАС забраковало документацию, предложенную подрядчикам для очистки Муринского ручья   1

18:52 «Хватит вбухивать деньги в пиар»: Петербуржцы завалили аккаунт Беглова комментариями   1

18:19 После пикета на Красной площади Сергея Зверева вызвали в полицию   4

17:51 Патриарх Кирилл предостерег россиян от излишней праздности

17:23 Парфенов: Они еще примут закон о блокировке "сарафанного радио"   3

16:51 Новгородские врачи пригрозили властям массовой забастовкой   4

16:28 "Медиалогия": Беглов - на первом месте среди глав регионов СЗФО в феврале   1

15:46 Либертарианцы: Двоих "заблокировавших" Роскомнадзор отпустили без протоколов

15:23 Муниципал: Черепанов обсуждает межмуниципальное сотрудничество в Индии   2

14:57 Смольный залатает ямы на дорогах за 755 млн рублей

14:38 Беглов зарегистрировался во "ВКонтакте" и опубликовал первый пост   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.