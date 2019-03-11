Смольный залатает ямы на дорогах за 755 млн рублей

Комитет по благоустройству направил 755 млн рублей на ремонт дорожных ям, передает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Ремонт ям будет проводиться на небольших участках протяженностью до 300 м, сказал Бондаренко. Проводить работы будут с апреля по октябрь, уточнил чиновник.

По словам представителей комитета по благоустройству, дорожное покрытие портят, прежде всего, частые перепады температуры, а не обильные снегопады и работа снегоуборочной техники. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что лимит финансирования ремонта дорог в 2019 году составит 5 млрд рублей, работы предполагается выполнить на участках протяженностью 118,6 км. Перечень дорог пока не сформирован.

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