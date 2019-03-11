Новгородские врачи пригрозили властям массовой забастовкой

Профсоюзная организация "Альянс врачей" выпустила видеоролик, в котором обращается с ультиматумом к главным чиновникам Новгородской области. Губернатору Андрею Никитину "дается" одна неделя на то, чтобы удовлетворить несколько конкретных требований. Среди них - выделение дополнительной санитарной машины, сохранение количества койко-мест, а также исполнение знаменитых "майских указов" президента Владимира Путина в части повышения зарплат. В противном случае, грозятся в "Альянсе врачей", руководство региона столкнется с неприятностями в виде забастовки медсестер.

"Они придумывают, на чем бы сэкономить: сокращают отделения, урезают зарплаты, переводят санитарок в уборщицы, отнимают машины скорой помощи. На то, что люди умирают, не дожидаясь приезда скорой, властям наплевать", - заявила лидер организации Анастасия Васильева.

Забастовка, старт которой намечен на 18 марта, планируется как бессрочная - "до тех пор, пока обещания не будут выполнены". Для достижения своих целей медсестры, фигурирующие в ролике, готовы перекрывать федеральные трассы.