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16:51

Новгородские врачи пригрозили властям массовой забастовкой

Профсоюзная организация "Альянс врачей" выпустила видеоролик, в котором обращается с ультиматумом к главным чиновникам Новгородской области. Губернатору Андрею Никитину "дается" одна неделя на то, чтобы удовлетворить несколько конкретных требований. Среди них - выделение дополнительной санитарной машины, сохранение количества койко-мест, а также исполнение знаменитых "майских указов" президента Владимира Путина в части повышения зарплат. В противном случае, грозятся в "Альянсе врачей", руководство региона столкнется с неприятностями в виде забастовки медсестер.

"Они придумывают, на чем бы сэкономить: сокращают отделения, урезают зарплаты, переводят санитарок в уборщицы, отнимают машины скорой помощи. На то, что люди умирают, не дожидаясь приезда скорой, властям наплевать", - заявила лидер организации Анастасия Васильева.

Забастовка, старт которой намечен на 18 марта, планируется как бессрочная - "до тех пор, пока обещания не будут выполнены". Для достижения своих целей медсестры, фигурирующие в ролике, готовы перекрывать федеральные трассы.

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19:49    
Беда России в том, что у нас 85% регионов-НИЩЕБРОДЫ, которые не могут обеспечить своё существование без финансовых подачек из бюджета России! Это позор, конечно!

18:20    
Новгородская область - нищая, народ работает плохо или не работает вообще, потому налоги в бюджет области не поступают, а отсюда все проблемы с зарплатой в социальной сфере!

17:57    
Чиновников - спустить на землю и отправить на морально-нравственное исправление туда, где подведомственные им работники получают "копеечные" зарплаты, дабы исполнять их обязанности на вакантных должностях.

17:14   Кому-то на Руси жить хорошо?   Но, в Новгородской области:
Медицина - без медиков, почта - без почтальонов, школы - без учителей,... а вакансий чиновников - нет!

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