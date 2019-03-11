Патриарх Кирилл предостерег россиян от излишней праздности

По случаю начала Великого поста глава РПЦ патриарх Кирилл в свойственной себе манере пометил как зло одну из существующих в обществе тенденций. Беспокоит его, после гаджетов и укоренившейся практики безналичного расчета, тяга соотечественников к ничегонеделанью.

"Мы имеем возможность, проанализировав свое состояние, сделать все, что мы можем сделать, дабы остановить развитие опасных пороков, среди которых на первом месте - праздность", - цитирует его слова РИА "Новости".

При этом, отдых от дел в воскресенье он с праздностью путать не собирается - это для него право христианина. Более того, Кирилл понимает описываемое им явление шире.

"Праздность есть некая пустота, то, что не производит никакого плода, то, что, в общем-то, даже не имеет никакого смысла. Всякий разумный смысл теряется там, где праздность", - заметил главный православный в стране.

По его словам, истинно верующий человек не может быть праздным по определению.