УФАС забраковало документацию, предложенную подрядчикам для очистки Муринского ручья

Петербургские антимонопольщики, изучив материалы госзакупки на очистку Муринского ручья от донных отложений, пришли к выводу, что выдвигаемые комитетом Смольного по природопользованию требования к потенциальному исполнителю составлены некорректно.

"Выявить по такому описанию наилучшее предложение не представляется возможным", гласит сообщение УФАС. Говорится о том, что имеет место быть нарушение закона о контрактной системе.

Претензии коснулись требования, выдвигаемого к подрядчику, предоставить "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки".

Теперь срок "битвы" за контракты общей максимальной стоимостью 54 млн рублей должен быть продлен, а техническая документация - приведена в соответствие с федеральным законодательством.