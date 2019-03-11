Артемьев признал, что россияне сильно переплачивают за ЖКХ

В интервью НТВ руководитель ФАС Игорь Артемьев выступил с резкой критикой компаний, занятых в жилищно-коммунальной сфере и, по его словам, зачастую попросту обирающих граждан на пустом месте. Рынок этих услуг, считает Артемьев, лишен прозрачности и богат на картельные сговоры, что приводит к необоснованно высоким тарифам.

Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. — Игорь Артемьев

Усугубляет ситуацию, по мнению чиновника, кумовство, что порой приводит к аномалиям. Так, Артемьев приводит пример, когда в соседних регионах тарифы на куболитр воды различаются в 54 раза.

"Как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию", - пояснил он.

Оценки главы ФАС гласят, что ежегодный ущерб от картельных сговоров на рынке ЖКХ наносят стабильный ущерб ВВП всей страны в размере не менее, чем 2 процента.