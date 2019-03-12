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Новости

10:26

СМИ: В Кремле отказались от планов передать Курильские острова Японии

У Кремля нет планов передавать Японии Курильские острова, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и МИД РФ.

По словам собеседников агентства, в Кремле считают, что условия передачи островов окажутся неприемлимыми для японской стороны, и та на них не пойдет. Один из источников добавил, что прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии».

Источник уточнил, что Россия ставит в переговорах два условия. Первый – заключение мирного договора на основе декларации 1956 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял, что это означает необходимость признания японской стороной результатов Второй мировой войны «во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Федерации над всеми Курильскими островами, включая острова Малой Курильской гряды». Второе условие — гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз.

По данным ВЦИОМ, в январе против передачи Курильских островов Японии высказались 77% опрошенных граждан. Среди жителей Курил 93% сочли требование о передаче островов неприемлимым, 89% считают, что Россия не должна передавать Японии ни один из островов.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

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10:56    
Не забываем, что за освобождение Курил от японских фашистов-милитаристов отдали жизнь ТЫСЯЧИ советских воинов! Память о них священна, потому не может быть и речи о какой-либо сдаче островов японцам! Япония при Сталине и не поднимала вопрос о Курилах, боясь реально, что Сталин заберёт у них в придачу Хоккайдо с Саппоро!

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