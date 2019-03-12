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11:28

Прокуратура запросила 24,5 года колонии для "ночного губернатора" Петербурга Кумарина

Прокуратура просит Куйбышевский суд Петербурга назначить Владимиру Барсукову (Кумарину) и Вячеславу Дрокову тюремные сроки по делу о создании преступного сообщества, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Константина Кузьминых.

По его словам, с учетом ранее назначенных наказаний в 23 года лишения свободы для Барсукова прокуратура запросила 24,5 года лишения свободы, для Дрокова – 21, с учетом ранее назначенных 20. Приговор по делу будет оглашен 20 марта.

Барсукова и Дрокова обвиняют в участии в рейдерских захватах ряда петербургских объектов, принадлежащих ООО «Универсам "Пулковский"», ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской» и другим компаниям.

В августе 2016 года Барсукова приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году: Васильев и трое его охранников были ранены, один человек погиб. До этого приговора Барсуков отбывал 15-летний срок за рейдерство и вымогательство. По решению суда из текста второго приговора исключили упоминание о Барсукове как о лидере «тамбовской» ОПГ, поскольку это не было установлено на судебном заседании.

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