Цивилев предложил позволить горожанам самим жаловаться на незаконную уличную рекламу

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев направил в комитет по печати Смольного предложение разрешить петербуржцам самим жаловаться на сомнительную рекламу на столбах и асфальте.

Идею Цивилев высказал на фоне намерения комитета возобновить практику борьбы с незаконной рекламой с помощью автодозвона. Ранее номера в систему включали на основании заявлений районных администраций, муниципалов, комитета по вопросам законности или ГКУ «Городская реклама и информация».

Депутат предложил создать механизм, с помощью которого петербуржцы могли бы отправлять в комитет фотографии незаконно размещенных объявлений, а сотрудники включали бы их в базу автодозвона после оперативной проверки. По мнению Цивилева, для этого «дополнительное звено в виде различных чиновников» не нужно. Он отметил, что идею ему подсказал один из подписчиков во «ВКонтакте».

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