Госдума приняла закон об алиментах для нетрудопособных предпенсионеров

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о праве на алименты для нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Согласно закону, сохраняется право на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин – от 55 лет – и мужчин – от 60 лет. Пенсионный возраст в 2018 году был поднят до 60 лет для женщин и до 65 лет – для мужчие.

Законопроект внес глава комитета по госстроительству Павел Крашенников. Ранее он заявил, что нетрудоспособность считается основанием для получения алиментов, согласно Семейному кодексу. К примеру, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Право на получение алиментов имеет нетрудоспособный нуждающий супруг – как нынешний, так и бывший, отметил Крашенников. В последнем случае супруг должен быть признан нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года – после. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчимы и мачехи, добавил Крашенинников.