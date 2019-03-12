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Новости

12:21

Госдума приняла закон об алиментах для нетрудопособных предпенсионеров

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о праве на алименты для нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Согласно закону, сохраняется право на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин – от 55 лет – и мужчин – от 60 лет. Пенсионный возраст в 2018 году был поднят до 60 лет для женщин и до 65 лет – для мужчие.

Законопроект внес глава комитета по госстроительству Павел Крашенников. Ранее он заявил, что нетрудоспособность считается основанием для получения алиментов, согласно Семейному кодексу. К примеру, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Право на получение алиментов имеет нетрудоспособный нуждающий супруг – как нынешний, так и бывший, отметил Крашенников. В последнем случае супруг должен быть признан нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года – после. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчимы и мачехи, добавил Крашенинников.

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15:10    
15-06
И пример нерасторопности редактора. Посмотрим как скоро это удалят.

15:06    
14.30 Господа, вот пример лживой рекламы, по-современному ФЕЙК.

14:30   bertarudyy   bertarudyy1993482bo2n@mail.ru
Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen

14:19    
13-11
Вы полностью правы. Это первый шаг к отмене пенсий вообще.

13:24    
Павел Крашенников - мразь!

13:11    
Это они так инвалидность перекладывают на плечи родственников. Вся власть в России, начиная с Путина - это какое-то жуткое сборище выродков.

12:40    
Приняв антинародную пенсионную реформу Дума обеспечила себя принятием законов о милостынях гражданам.
Надоели подачки!!!
30 лет в этом воровском государстве вешают лапшу народу.

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