Татарстанского активиста арестовали на 28 суток за акцию с "могилой Путина"

Суд Набережных Челнов арестовал местного активиста Карима Ямадаева на 28 суток за акцию с инсталляцией в виде могилы с фотографией президента Владимира Путина у входа в Следственный комитет, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.

Инсталляция появилась 10 марта у здания СК. На черном каменном памятнике активист разместил фотографию Путина и надпись «1952 – 2019». В тот же день в Москве и других городах проходил акции против законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета.

В отношении Ямадаева составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). По словам Мингалимова, активиста арестовали с момента задержания, с 11 марта. Отбывать наказание он будет в СИЗО Набережных Челнов.