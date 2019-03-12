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Новости

12:55

Татарстанского активиста арестовали на 28 суток за акцию с "могилой Путина"

Суд Набережных Челнов арестовал местного активиста Карима Ямадаева на 28 суток за акцию с инсталляцией в виде могилы с фотографией президента Владимира Путина у входа в Следственный комитет, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.

Инсталляция появилась 10 марта у здания СК. На черном каменном памятнике активист разместил фотографию Путина и надпись «1952 – 2019». В тот же день в Москве и других городах проходил акции против законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета.

В отношении Ямадаева составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). По словам Мингалимова, активиста арестовали с момента задержания, с 11 марта. Отбывать наказание он будет в СИЗО Набережных Челнов.

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16:18    
активисту, кариму, респект... очень креативно и в точку... все цивилизованные граждане страны его поддерживают...

15:25    
13-04 примите моё соболезнование, по поводу вашего длительного пр[цензура]ания под нарами и с "парашами." По вашим комментариям, обиженки, это ясно наблюдается. Бочка дырявая, ищет затычку.

15:05    
14.29 Господа, вот пример лживой рекламы, по-современному ФЕЙК.

14:50    
Если вы наблюдали за изменениями внешности "Путина", то не могли не задаться вопросом "Почему он сегодня не такой, как вчера, вчера был не такой, как месяц назад?"
Скорее всего, это могила настоящего Путина, а Ямадаев так просигнализировал об этом обществу.

14:29   bertarudyy   bertarudyy1993482bo2n@mail.ru
Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen

14:16    
13-04
9 минут. За это время ты успел осознать веление времени? Неплохо. Так и исполняй то, что ТЕБЕ велели, если сумеешь. А у нас другие веления.

13:04    
Мало дали! Всех экстремистов-бунтовщиков на нары! Таково веление времени! Никакой пощады!

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