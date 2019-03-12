КПРФ организует в Петербурге митинг в защиту социально-экономических прав

Петербургское отделение КПРФ подало в Смольный уведомление о проведении митинга «Защитим социально-экономические права граждан» 23 марта на площади Ленина. Об этом во время стрима на странице компартии в «ВКонтакте» сообщил член горкома Андрей Язов.

«Мы рассмотрим на этом мероприятии все последние изменения в законодательстве и все, что волнует наших граждан, проблемы социально-экономического плана», - заявил Язов.

Аналогичные акции КПРФ пройдут и в других регионах России. На центральном сайте партии представлен список лозунгов, с которыми выйдут коммунисты. Среди них требование повсеместного бесплатно образования и медицины, требование национализации стратегических отраслей, лозунги протеста против «мусорной реформы», роста цен и тарифов.