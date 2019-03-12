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Новости

13:12

КПРФ организует в Петербурге митинг в защиту социально-экономических прав

Петербургское отделение КПРФ подало в Смольный уведомление о проведении митинга «Защитим социально-экономические права граждан» 23 марта на площади Ленина. Об этом во время стрима на странице компартии в «ВКонтакте» сообщил член горкома Андрей Язов.

«Мы рассмотрим на этом мероприятии все последние изменения в законодательстве и все, что волнует наших граждан, проблемы социально-экономического плана», - заявил Язов.

Аналогичные акции КПРФ пройдут и в других регионах России. На центральном сайте партии представлен список лозунгов,  с  которыми выйдут коммунисты. Среди них требование повсеместного бесплатно образования и медицины, требование национализации стратегических отраслей, лозунги протеста против «мусорной реформы», роста цен и тарифов.

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16:35    
Меняем сегодняшнюю буржуазную власть на СОВЕТСКУЮ во главе с новым Сталиным! Тогда победим!

15:04   Геннадий Зюганов  
Сообщается, что долги наших граждан достигли печального "рекорда" в 16 трлн.руб. Это в основном банковские кредиты, в которые россияне залезают ввиду снижения реальных доходов 6-й год подряд. При этом в 2019 году кредитная кабала будет углу[цензура]ться, поскольку тяжким бременем на граждан России ляжет рост НДС, повышение акцизов, коммунальных платежей и других сборов-поборов. Это, по-существу, означает, что при нынешнем либеральном курсе вся Россия находится под пятой у ростовщиков. Есть ли ещё те, кто сейчас сомневается в жизненной необходимости смены социально-экономического курса нашей страны? Поэтому мы должны все вместе выйти 23 марта на Всероссийскую акцию протеста, чтобы сказать решительное "нет" узаконенной "грабиловке" населения.

15:03    
14.29 Господа, вот пример лживой рекламы, по-современному ФЕЙК.

14:55    
Пенсионный возраст должен быть возвращен на прежний уровень!

14:29   bertarudyy   bertarudyy1993482bo2n@mail.ru
Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen

13:37    
«Мы рассмотрим на этом мероприятии все последние изменения в законодательстве и все, что волнует наших граждан, проблемы социально-экономического плана» - от одной только этой фразы веет затхлым советским бюрократизмом.

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