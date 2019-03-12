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Новости

13:50

Володин осудил единоросса из Волгограда за слова о малоимущих "тунеядцах и алкашах"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил слова депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, заявившего, что минимальную пенсию получают «тунеядцы и алкаши», и они сами в этом виноваты, передает РИА «Новости».

Видео с заседания волгоградского парламента распространилось в соцсетях. При обсуждении законопроекта о доплатах к пенсии неработающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума единоросс Набиев заявил, что у тех, кто хорошо работал на предприятии в советское время и получал «нормальную зарплату», пенсия высокая, а минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкаши». Кроме того, депутат заявил, что малоимущие сами виноваты в своем положении, и предложил установить им доплату к пенсии не более 1000 или 500 рублей.

Володин назвал высказывание волгоградского единоросса, «мягко сказать», некорректным. Минимальные пенсии получают те, кто был инвалидом детства, занимался уходом за детьми и не выработал необходимый стаж или занимал должности с маленькой оплатой – как уборщицы и санитарки, пояснил спикер Госдумы.

«Поэтому, коллеги, мы осуждаем такие заявления, и я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах. Когда мы говорим о неуважении к обществу, это, в первую очередь, касается политиков», - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы призвал политиков учиться учиться политической культуре и проявлять сопереживание и соучастие к судьбе россиян, а подобные случаи - осуждать.

«Нельзя использовать некорректные выражения. И мы хотели бы призвать наших коллег впредь выбирать выражения и уважительно относиться к тем, кто избрал нас на эти должности, и в принципе делать все для того, чтобы не было стыдно за наши поступки. Потому что реально стыдно, что человек - депутат, и так рассуждает», - сказал Володин.

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16:25    
антинародные депутаты и чиновники "учиться" не будут, как и "сопереживать" - горбатого могила исправит... слишком далеки они от народа... и "нежности" володина это всего лишь игра на публику - у него самого рыльце в пушку - доходы и расходы никак не равняются...

16:05    
15-42
Никто не даст нам избавленья...

15:42    
Почему бы этому "депутату" не назначить штраф тыс на 300 или посадить на 30 суток за явное неуважение народа.

15:11   Стыдно за депутатов, чиновников, прочих представителей власти, допускающих такие высказывания.  
Офицерские жёны, мотаясь по отдалённым гарнизонам, вообще годами не имели возможности где-либо кем-то работать и у них также нет необходимого стажа для получения нормальной пенсии...

15:05   Бездомный питерский бомж с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга.  
Депутаты находятся у нашего народа на содержании и, при этом, так неуважительно к нему относятся?!...  
Получая ежемесячно за свою деятельность-бездеятельность по несколько сотен тысяч рублей, снисходительно бросают своим избранникам "обглоданную кость" достоинством в 500-1000 рублей...

15:00    
14.29 Господа, вот пример лживой рекламы, по-современному ФЕЙК.

14:59    
14.28 Володин правильно думал.  Депутат правильно сказал. Только в словах депутата есть одна недосказанная мысль. Согласен, что минимальную пенсию получают тунеядцы и алкаши. Только сразу ему надо было добавить - "за исключением людей некоторых малооплачиваемых профессий при наличии полного стажа".

14:29   bertarudyy   bertarudyy1993482bo2n@mail.ru
Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://7.ly/sportmen

14:28   Сергей Леонидович  
И месяца не прошло как осудил. Наверное с духом собирался и консультировался у Президента - осуждать или не осуждать? А может тот всё таки правильно сказал (?) - думал господин Володин.

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