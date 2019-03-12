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15:31

Зону для фанатов на Евро-2020 могут организовать на Дворцовой площади

В здании петербургского правительства прошло совещание специального городского оргкомитета, созданного к чемпионату Европы по футболу 2020-го года, на котором присутствовали заместитель федерального министра спорта Павел Новиков, врио губернатора Александр Беглов и вице-губернатор Владимир Кириллов, курирующий спортивную сферу.

По словам последнего, изначально в планы Смольного входило создание специальной рекреационной зоны для болельщиков там же, где она была организована и во время прошлогоднего чемпионата мира - на Конюшенной площади. Однако представители УЕФА выдвинули инициативу перенести в этот раз фан-зону на Дворцовую площадь, и, по словам Кириллова, в настоящее время он с коллегами думают над этим вариантом, рассказывает "Петербургский дневник".

Он также отметил, что инфраструктура, построенная "под" чемпионат мира, будет задействована и на Евро-2020. По словам Беглова, город вне всякого сомнения примет спортивное соревнование на высоком уровне.

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу очередной розыгрыш этого турнира пройдет на территории сразу 12 стран континента.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:03    
Фанатиков - на Южную свалку на Волхонке. А на Дворцовой и без их вони хорошо.

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