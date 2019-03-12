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19:07

Матвиенко выступила за повышение требований к поставщикам школьного питания

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула идею о том, что продовольствие, поставляемое в школу, нуждается в более тщательном контроле и более высоких стандартах, чем те, что существуют сейчас, передает РИА "Новости". Ведомая этим соображением, она проконсультировалась с руководителем ФАС Игорем Артемьевым, и, по ее словам, вдвоем чиновники достигли взаимопонимания.

"Может быть, Минпросвещения и ФАС вместе сядут и согласуют дополнительные требования к конкурсной документации, чтобы там был (указан) не просто адрес фирмы, которая в однокомнатной квартире зарегистрирована", - выразила Матвиенко одно из своих пожеланий.

В ее представлении, кормить детей стоит доверять только компаниям с хорошей репутацией, давно присутствующим на рынке, имеющим обширный штат и современное оборудование.

Отметим, что зима 2019 года омрачилась, в числе прочего, сообщениями о массовых отравлениях в московских школах, где десятки детей, питающихся в столовых, заболели дизентерии. К проблеме старался привлечь общественное внимание Фонд борьбы с коррупцией в лице его юриста Любови Соболь.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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