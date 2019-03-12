Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

19:39

Улицкая посетовала на отрицательный отбор, определяющий состав властных элит

Писательница и общественный деятель Людмила Улицкая, около половины своей сознательной жизни проведшая во времена СССР, сравнила советскую эпоху и современность. Ее заинтересовала разница между тем, что было залогом карьерного бюрократического успеха тогда и что таковым является сейчас. На ее взгляд, сравнение, которое можно вывести, "звучит" не в пользу современной России.

"В советское время минимальным фильтром было вступление в партию, а сегодня, когда партии такой, в общем, нету, которая гарантирует неприкосновенность или, по крайней мере, доброе отношение власти к тебе, сейчас этот фильтр совершенно изменился", - заметила она в эфире "Эха Москвы".

Если раньше в самые высокие коридоры проще всего было попасть посредственности, вспоминает писательница, то сегодня, напротив, нужно демонстрировать все самое низменное в человеческой натуре и таким способом выделяться.

"Отрицательный отбор, он идет на уровне культурном, на уровне нравственном. И это, я думаю, создает главную проблему сегодняшней власти. Это люди, которые очень легко прочитываются. Я не вижу там сложных людей. Довольно простая картина. Печальная", - резюмировала она.

Главное, что добавилось за минувшие тридцать лет к портрету успешного карьериста, считает Улицкая, это плохо скрываемая меркантильность и непреодолимое стремление к стяжательству.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

21:19 Суд по иску Резника к Беглову: вторая попытка

20:55 Путина ждут в Севастополе на празднике в честь пятилетия "русской весны"   2

20:44 250 предпенсионеров в Псковской области смогут бесплатно повысить квалификацию

20:16 На защиту Смольного от гололеда потратят почти 600 тысяч рублей

20:03 СМИ: До конца марта Путин уволит шесть губернаторов   1

19:39 Улицкая посетовала на отрицательный отбор, определяющий состав властных элит

19:30 Смольный изучит "психологию коррупционного поведения" и "11 врагов руководителя"

19:07 Матвиенко выступила за повышение требований к поставщикам школьного питания

19:04 ЗакС Петербурга потратит на стулья полмиллиона рублей   1

18:38 Писательское и журналистское сообщества написали открытое письмо против "законов Клишаса"

18:24 Врански пообещал провести акцию в защиту парков, несмотря на запрет суда

17:59 Находящегося под стражей сенатора Арашукова временно отстранили от работы   1

17:38 КГИОП в очередной раз добивается возбуждения дела о разрушении особняка Веге

17:16 Суд перенес заседание по иску Резника к учредителю СМИ и Беглову   1

17:06 Трохманенко беспокоит транспортная доступность Уткиной заводи

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.