Улицкая посетовала на отрицательный отбор, определяющий состав властных элит

Писательница и общественный деятель Людмила Улицкая, около половины своей сознательной жизни проведшая во времена СССР, сравнила советскую эпоху и современность. Ее заинтересовала разница между тем, что было залогом карьерного бюрократического успеха тогда и что таковым является сейчас. На ее взгляд, сравнение, которое можно вывести, "звучит" не в пользу современной России.

"В советское время минимальным фильтром было вступление в партию, а сегодня, когда партии такой, в общем, нету, которая гарантирует неприкосновенность или, по крайней мере, доброе отношение власти к тебе, сейчас этот фильтр совершенно изменился", - заметила она в эфире "Эха Москвы".

Если раньше в самые высокие коридоры проще всего было попасть посредственности, вспоминает писательница, то сегодня, напротив, нужно демонстрировать все самое низменное в человеческой натуре и таким способом выделяться.

"Отрицательный отбор, он идет на уровне культурном, на уровне нравственном. И это, я думаю, создает главную проблему сегодняшней власти. Это люди, которые очень легко прочитываются. Я не вижу там сложных людей. Довольно простая картина. Печальная", - резюмировала она.

Главное, что добавилось за минувшие тридцать лет к портрету успешного карьериста, считает Улицкая, это плохо скрываемая меркантильность и непреодолимое стремление к стяжательству.